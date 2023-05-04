04 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин призвал запретить прокат электросамокатов на улицах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею об ограничении мест использования электросамокатов. Ранее такое предложение выдвинул сенатор Андрей Клишас. И Клишас, и Бастрыкин, предположительно, передвигаются на автомобилях.
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"Глава ведомства и ранее обращал внимание на проблему высокого травматизма с участием лиц, использующих электросамокаты. <…> К сожалению, ранее принятые меры не решили проблему полностью. В различных регионах России фиксируются новые происшествия с участием лиц, небезопасно передвигавшихся на электросамокатах, в результате которых пострадали пешеходы, в том числе женщины и дети", - говорится в заявлении СКР. При этом ведомство не приводит никаких статистических данных по правоприменительной практике после 1 марта, когда в ПДД появились ограничения для электросамокатов.

Как и Клишас, Бастрыкин согласен оставить прокат в парках (видимо, в качестве развлечения), но при этом ограничить скорость передвижения на самокатах.

Бастрыкин пишет, что "целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость".

Теги: следственный комитет, александр бастрыкин, электросамокаты, прокат


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