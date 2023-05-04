04 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В МИД РФ "решительно осудили" попытки терактов против Московского Кремля

В МИД "решительно осудили" попытки терактов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. У министерства нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим.

Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты, говорится в официальном заявлении МИД по поводу атаки беспилотников на Кремль. Тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Кремль является резиденцией главы российского государства, говорят в министерстве, добавляя, что особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на Президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая. Подобные преступления не должны оставаться без ответа.

В МИД считают, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима. Российская сторона, подытожили в МИД, оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов.

Теги: МИД, беспилотники, Кремль


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