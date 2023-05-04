04 Мая 2023
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Общество Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Полицейские нашли крупную партию цветмета, похищенного на Среднем Урале

В полиции раскрыли новые подробности уголовного дела о крупном хищении цветмета на Среднем Урале.

Напомним, в мошенничестве подозреваются житель Екатеринбурга и два уроженца Башкортостана. По версии следствия, они в составе организованной группы занимались хищениями при перевозках товарно-материальных ценностей. Ущерб составил более 36 млн рублей.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, для совершения преступлений подозреваемые приобретали грузовые автомобили с полуприцепами. В ходе криминальных сделок злоумышленники похищали цветные металлы в виде медной катанки, медной проволоки и кабеля. Сами преступления совершались в Свердловской области и Пермском крае. Изобличить любителей чужого цветмета удалось благодаря слаженной оперативно-следственной работе и анализу информационной системы видеонаблюдения.

"Выявили и задержали участников группы сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска свердловского Главка МВД совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу в ходе реализации оперативной информации. Уголовное дело расследовалось 12 месяцев под руководством майора юстиции Ивана Филькина. Материалы дела составляют 20 томов. Сыщикам удалось найти и изъять похищенного цветмета на общую сумму порядка 18 млн рублей. Все трое фигурантов и ранее законопослушностью не отличались, имеют судимости за похожие преступления", - отметил полковник Горелых.

Вину задержанные признали частично. Сейчас их дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Теги: цветмет, хищения, полиция, дело


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