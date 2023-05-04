Депутат Вихарев отправил очередной груз мобилизованным из Елани

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в очередной раз направил артиллеристам, мобилизованным из Елани, посылку с полезными вещами. В этот раз солдаты на передовой получили тепловизор и жгуты типа турникет.

"Желаю нашим парням мужества и выносливости. Буду и дальше их поддерживать", - написал депутат в своих соцсетях. Посылка шла с задержкой. Несмотря на это военные поблагодарили Вихарева, записав для него видео.

Напомним, в марте Алексей Вихарев направил военным в хону СВО 20 активных наушников с эффектом шумоподавления и квадрокоптер. До этого он закупал и отправлял бойцам термосы, бензопилы, карманные светодиодные фонарики, бинокли и зрительную трубу с переменной кратностью, ноутбук, комплект для подключения к спутниковому интернету, портативную метеостанцию, бензогенераторы, а также медикаменты: пластыри, бинты, антисептики, препараты.

В марте депутат также договорился об отправке посылки весом в полтонны с необходимым для бойцов оборудованием и инструментами и продуктами.