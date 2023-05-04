Защита обжаловала решение о домашнем аресте Блиновской

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала избрание ей домашнего ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Апелляционная жалоба поступила в Пресненский суд Москвы.

Адвокаты просят избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее суд отправил Блиновскую под домашний арест до конца июня.

Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, его сумма неизвестна.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал Блиновскую на границе с Белоруссией, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что и блогер Лерчек: платила налоги по так называемой "упрощенке", но такая схема предполагает доходы до 150 млн руб. в год, а у Блиновской, как считают следователи, они были больше.