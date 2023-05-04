Волонтеры Фонда святой Екатерины передали погорельцам Сосьвы и Таежного 20 тонн необходимых вещей

Фонд святой Екатерины передал погорельцам наиболее пострадавших от огня свердловских поселков около 20 тонн необходимых вещей. Сейчас жители начинают разбирать завалы от сгоревших домов и построек, приступают к восстановлению приусадебных участков. В гуманитарную помощь входят: рабочий инструмент для очистки участков и восстановления огородов, средства личной гигиены, матрасы, одеяла, постельное белье, посуда и электрические плитки.

Уже с первых дней трагедии учредители Фонда святой Екатерины приняли решение помочь жителям Сосьвы и Таежного в их беде. Фонд и Министерство социальной политики Свердловской области находятся в постоянном контакте. Пострадавшим жителям направляют именно то, что действительно нужно.

Замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич подчеркнула, что впереди еще много работы, ведь люди лишились всего в один миг и нуждаются в помощи и поддержке.

В мэрии Сосьвы отмечают, что помощь от фонда поступает адресно, по нуждаемости, в ежедневном режиме, начиная от еды и воды, которые были важны в первые дни, заканчивая рабочей одеждой и инвентарем.

Пожары в Сосьве и Таежном начались 25 апреля. В Сосьве огнем были уничтожены порядка 100 домов, два человека погибли, в Таежном сгорело около 20 строений. Власти региона решили возвести 60-квартирный дом для погорельцев в Сосьве и восстановить жилье погорельцам Таежного.