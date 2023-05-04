В Челябинске неизвестный стрелял из окна многоэтажки

В Челябинске ночью неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажного дома.

Инцидент произошел в доме на улице 250-летия Челябинску. Сейчас полиция изучает видеозапись с камеры домофона, запечатлевшей факт произошедшего, а также опрашивает свидетелей и жильцов дома.

"Полицейские проведут поквартирный обход в целях установления объективной картины произошедшего и выявления признаков правонарушения. Ситуация находится на контроле руководства городского управления МВД", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.