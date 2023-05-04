В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга горит 2 гектара травы

Жители Екатеринбурга заметили плотный дым, поднимающийся с пустыря примерно на углу Амундсена - Ландау. Рядом находится стройплощадка, где возводится многоэтажка, а также частный сектор и лес. Всего за несколько минут цвет дыма сменился с белого на черный, сообщают читатели Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Амундсена горит 2 га травы. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13.27, после чего на место выехали пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации возгорания задействованы 4 единицы спецтехники и 23 человека личного состава.

Напомним, сегодня стало известно, что накануне специалистам удалось ликвидировать лесной пожар в природном парке "Оленьи ручьи", который возник, предположительно, по вине туристов. Всего же за минувшие сутки на Среднем Урале было ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. В большинстве случаев их причиной стал человеческий фактор.