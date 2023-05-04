В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга горит 2 гектара травы

04 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга горит 2 гектара травы

Жители Екатеринбурга заметили плотный дым, поднимающийся с пустыря примерно на углу Амундсена - Ландау. Рядом находится стройплощадка, где возводится многоэтажка, а также частный сектор и лес. Всего за несколько минут цвет дыма сменился с белого на черный, сообщают читатели Накануне.RU.

Пожар вблизи перекрестка Амундсена - Сахарова, Екатеринбург(2023)|Фото: Накануне.RU

Пожар вблизи перекрестка Амундсена - Сахарова, Екатеринбург(2023)|Фото: Накануне.RU

Пожар вблизи перекрестка Амундсена - Сахарова, Екатеринбург(2023)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Амундсена горит 2 га травы. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13.27, после чего на место выехали пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации возгорания задействованы 4 единицы спецтехники и 23 человека личного состава.

Напомним, сегодня стало известно, что накануне специалистам удалось ликвидировать лесной пожар в природном парке "Оленьи ручьи", который возник, предположительно, по вине туристов. Всего же за минувшие сутки на Среднем Урале было ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. В большинстве случаев их причиной стал человеческий фактор.

Теги: Екатеринбург, пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети