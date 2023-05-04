В Челябинской области три предприятия могут освободить от акциза на жидкую сталь

Три предприятия в Челябинской области могут освободить от акциза на жидкую сталь. Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об автомобильном заводе "Урал", Златоустовском металлургическом заводе и ПАО "Уральская кузница".

Всего от уплаты акциза хотят освободить 14 предприятий, в том числе ПАО "Камаз", "Электросталь", "Тихвинский вагоностроительный завод", "Ижсталь" и др.