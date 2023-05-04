04 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде предложили убрать электросамокаты с городских улиц

Глава комитета Совфедапо конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках.

Свою инициативу он объяснил тем, что стало "слишком много ЧП" с участием электросамокатов.

"Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов", - сказал Клишас ТАСС.

Напомним, в России с 1 марта ввели правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. В ПДД вводится само понятие СИМ, права и ответственность лиц, ими управляющих, а также собственно правила движения на таких средствах.

Стоит отметить, что количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ растет с каждым годом. К примеру, в прошлом году произошло 941 ДТП с СИМ, что на 40% больше, чем годом ранее.

Теги: клишас, электросамокаты


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