Уральские природные парки не будут закрывать от туристов из-за пожаров

Уральские природные парки не будут закрывать для посещения из-за охвативших регион пожаров. Об этом заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Сегодня стало известно, что специалистам удалось ликвидировать лесной пожар в природном парке "Оленьи ручьи", который возник, предположительно, по вине туристов. Всего же за минувшие сутки на Среднем Урале было ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. В большинстве случаев их причиной стал человеческий фактор.

Как рассказала Эльмира Туканова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, несмотря на сложившуюся ситуацию, закрывать природные парки для посещения пока не планируется.

"Основные маршруты, которые пользуются популярностью на территории природных парков – "Бажовские места", "Оленьи ручьи", "Висимский заповедник". Если пользоваться услугами туристических компаний, то все они на сегодняшний день доступны", - отметила директор департамента.

Она призвала туристов не разводить костры в лесах и всегда пользоваться услугами профессионалов – инструкторов-проводников. Они могут не только провести по маршруту, но и обеспечить безопасность любителей отдыха на природе.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, как и в какие сроки знаменитый на Урале перевал Дятлова будет оборудован для туристов.