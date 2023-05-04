04 Мая 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: МВД РФ

В Петербурге в суд поступило административное дело на Александра Невзорова*

В Санкт-Петербурге в суд поступило административное дело на журналиста Александра Невзорова* (*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). На Невзорова* пожаловался Роскомнадзор – журналист не указал в своем Telegram-канале, что является иностранным агентом. За это по ч.4 ст.19.34 КоАП РФ положен штраф.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Невзоров *включен с реестр иностранных агентов под порядковым номером 373.

"Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе", - сообщает пресс-служба.

Ранее суд в Москве заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о действиях ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. На процессе Невзоров* не присутствовал – он находится за пределами РФ. В мае 2022 года его заочно арестовали.

Теги: александр невзоров, суд, иностранный агент, роскомнадзор


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