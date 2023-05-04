04 Мая 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Многодетная мать с Урала, пропавшего мужа которой уволила военная часть, наконец сможет оформить пособие

На Урале разрешилась еще одна история с военными выплатами. Солдата, защищавшего страну и пропавшего без вести, оформили как уволенного со службы, из-за чего его супруга осталась без пособия на детей. В вопрос снова пришлось вмешаться военной прокуратуре и депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

Напомним, о туманной истории, произошедшей с ирбитчанином, мы рассказывали ранее. Мать четверых детей осталась без супруга и возможности оформить пособие. Как позднее выяснила прокуратура, командование части было в курсе, что военный пропал без вести во время боя в ЛНР, однако его "как-то так случайно" уволили.

По словам Иванова, виновным "надавали "по шапке", статус солдата восстановили, а его супруга теперь может оформить пособия.

"Пока муж был в статусе якобы уволенного жена не могла оформить пособия на детей, потому что для этого требовалось подтверждение доходов семьи. А как подтвердить, если муж непонятно где? Теперь статус мужа понятен. Но для подтверждения доходов и получения пособий нужна была выписка из приказа командира части о признании военнослужащего пропавшим без вести. К сожалению, никакого энтузиазма со стороны командования части не последовало, выписку женщине не выслали", - написал депутат в соцсетях.

В военной прокуратуре вошли в положение и всего через несколько часов после получения обращения выслали свердловчанке необходимую копию выписки из приказа. Иванов отметил, что командованию военной части должно быть стыдно за свои действия и равнодушие к чужому горю.

Теги: СВО, солдат, пропажа, увольнение, пособие, СВО, многодетная мать


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