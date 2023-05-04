Губернатора Югры закидали жалобами на новую транспортную реформу в Сургуте

Губернатора Югры Наталью Комарову закидали жалобами на новую транспортную реформу в Сургуте, передает корреспондент Накануне.RU.

На странице главы региона в социальной сети "ВКонтакте" под постом, посвященном обсуждению транспортных услуг и системе общественного транспорта, десятки сообщений о неудобстве новой транспортной системы. Люди отмечают, что маршрутизация была разработана людьми, которые не знают Сургута и его особенностей.

Особое возмущение у людей вызывает сокращение протяженности маршрутов - сургутяне отмечают, что зимой в пятидесятиградусные морозы делать пересадки просто неприемлемо. Жители города просят добавить новые маршруты, не сокращая старые.

"Новая маршрутизация разработана питерцами, не знающими северный город, а наша сургутская администрация поддерживает изменения в устоявшейся автобусной сети, так как передвигается на такси. Новая маршрутизация антинародна. Неприемлемо в северном городе, с зимой с октября по апрель, дождливым холодным летом передвигаться с пересадками. Оставьте старые маршруты, добавьте новые. Спасибо скажем. Не надо воротить то, что выстроено годами и выверено временем! Ломать- не строить! Доверия к сургутской администрации нет, она нас не слышат абсолютно", - написала Кира Романова.

Интернет-пользователь Галина Подобная сообщила, что в автобусах Сургута валидаторы установлены только на некоторых маршрутах СПОПАТа. В самых популярных 45 и 47 маршрутах обилечивают кондуктора. Валидаторов нет ни в одном.

"С введением новой схемы кондукторов не будет совсем (так уверяют в колл-центре), обилечивать будет водитель автобуса. Разве это безопасно? А если обилечивать будут при входе/выходе, то этак мы не впишемся ни в какие "пересадочные тарифы". Потому что сейчас, при наличии кондуктора, в часы пик, кондуктор не успевает обилетить всех пассажиров до следующей остановки. Нужно или устанавливать валидаторы, или не лишать людей работы и оставлять кондукторов", - сообщила она.

Пользователь Сергей Калеев просит приостановить запуск реформы общественного транспорта в Сургуте.

"Нас хоть и уверяют, что все будет хорошо, но перемололи всю существующую маршрутную сеть. Вроде и город наш небольшой, но система станет в основной массе пересадочной, что, в том числе в условиях нашего климата, как бы не совсем хорошо", - сообщил сургутянин.

"Я тоже согласна с тем, чтобы оставить то, что есть, на четвертом маршруте ездит на работу очень много народу, а как быть жителям поселка Звездный, как им добираться? Да и зачем все менять, я всю свою жизнь живу в Сургуте и мы уже привыкли к эти маршрутам, а пенсионеры как должны добираться до дач, почти все они ездят от остановки "Москва", а теперь выдумали Бог знает что. Просто добавить новые, а прежние не трогать".

Прямая линия состоится завтра.

Напомним, ранее власти города сообщали, что новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начнет действовать в мае.

По городу будут курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые будут ходить в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные. Число маршрутов при этом сократится с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам придется совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу будет единый во время всего пути следования. К тому же сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям. Ожидается, что автобусы будут перевозить до 85 тысяч человек в день (до этого 72 тысячи), а скорость автобуса в час пик возрастет с 13 до 18 км в час. Сам автопарк будет обновлен — в окружной департамент транспорта направлена заявка на новые автобусы большого и среднего класса.

Разработкой новой транспортной системы занималась госкорпорация "ВЭБ.РФ", соглашение с которой было подписано главой Андреем Филатовым в 2021 году в Москве.