Губернатора Югры закидали жалобами на новую транспортную реформу в Сургуте

04 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Губернатора Югры закидали жалобами на новую транспортную реформу в Сургуте

Губернатора Югры Наталью Комарову закидали жалобами на новую транспортную реформу в Сургуте, передает корреспондент Накануне.RU.

На странице главы региона в социальной сети "ВКонтакте" под постом, посвященном обсуждению транспортных услуг и системе общественного транспорта, десятки сообщений о неудобстве новой транспортной системы. Люди отмечают, что маршрутизация была разработана людьми, которые не знают Сургута и его особенностей.

Особое возмущение у людей вызывает сокращение протяженности маршрутов - сургутяне отмечают, что зимой в пятидесятиградусные морозы делать пересадки просто неприемлемо. Жители города просят добавить новые маршруты, не сокращая старые.

"Новая маршрутизация разработана питерцами, не знающими северный город, а наша сургутская администрация поддерживает изменения в устоявшейся автобусной сети, так как передвигается на такси. Новая маршрутизация антинародна. Неприемлемо в северном городе, с зимой с октября по апрель, дождливым холодным летом передвигаться с пересадками. Оставьте старые маршруты, добавьте новые. Спасибо скажем. Не надо воротить то, что выстроено годами и выверено временем! Ломать- не строить! Доверия к сургутской администрации нет, она нас не слышат абсолютно", - написала Кира Романова.

Интернет-пользователь Галина Подобная сообщила, что в автобусах Сургута валидаторы установлены только на некоторых маршрутах СПОПАТа. В самых популярных 45 и 47 маршрутах обилечивают кондуктора. Валидаторов нет ни в одном.

"С введением новой схемы кондукторов не будет совсем (так уверяют в колл-центре), обилечивать будет водитель автобуса. Разве это безопасно? А если обилечивать будут при входе/выходе, то этак мы не впишемся ни в какие "пересадочные тарифы". Потому что сейчас, при наличии кондуктора, в часы пик, кондуктор не успевает обилетить всех пассажиров до следующей остановки. Нужно или устанавливать валидаторы, или не лишать людей работы и оставлять кондукторов", - сообщила она.

автобус, транспорт, общественный транспорт(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Пользователь Сергей Калеев просит приостановить запуск реформы общественного транспорта в Сургуте.

"Нас хоть и уверяют, что все будет хорошо, но перемололи всю существующую маршрутную сеть. Вроде и город наш небольшой, но система станет в основной массе пересадочной, что, в том числе в условиях нашего климата, как бы не совсем хорошо", - сообщил сургутянин.

"Я тоже согласна с тем, чтобы оставить то, что есть, на четвертом маршруте ездит на работу очень много народу, а как быть жителям поселка Звездный, как им добираться? Да и зачем все менять, я всю свою жизнь живу в Сургуте и мы уже привыкли к эти маршрутам, а пенсионеры как должны добираться до дач, почти все они ездят от остановки "Москва", а теперь выдумали Бог знает что. Просто добавить новые, а прежние не трогать".

Прямая линия состоится завтра.

Напомним, ранее власти города сообщали, что новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начнет действовать в мае.

По городу будут курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые будут ходить в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные. Число маршрутов при этом сократится с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам придется совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу будет единый во время всего пути следования. К тому же сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям. Ожидается, что автобусы будут перевозить до 85 тысяч человек в день (до этого 72 тысячи), а скорость автобуса в час пик возрастет с 13 до 18 км в час. Сам автопарк будет обновлен — в окружной департамент транспорта направлена заявка на новые автобусы большого и среднего класса.

Разработкой новой транспортной системы занималась госкорпорация "ВЭБ.РФ", соглашение с которой было подписано главой Андреем Филатовым в 2021 году в Москве.

Теги: транспортная реформа, маршруты, автобус


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.04.2023 12:22 Мск Сургутских чиновников предлагают на день пересадить на общественный транспорт
Ранее 04.04.2023 14:59 Мск Жители сургутского поселка выступили против транспортной реформы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети