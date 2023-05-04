В Петербурге задержали шесть электричек из-за поджога релейного шкафа

Шесть пригородных поездов задержали на финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за возгорания релейного шкафа.

Как сообщает ОЖД, утром 4 мая было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта в Санкт-Петербурге.

Задержки движения пригородных поездов составили до 30 минут.

В апреле стало известно о задержании подозреваемых в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге в Калужской области. В марте суд в Саратове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги.