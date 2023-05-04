От "эконома" до "люкса": стало известно, как уральский перевал Дятлова оборудуют для туристов

Стало известно, как и в какие сроки знаменитый на Урале перевал Дятлова будет оборудован для туристов.

Напомним, недавно в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области заявили о формировании полноценной туристической инфраструктуры на перевале Дятлова. Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге директор департамента Эльмира Туканова, это предполагает создание ключевых объектов: средств размещения гостей, а также визит-центра, который будет обслуживать самостоятельных туристов.

"Планируется, что в 2023-2024 годах будет создан визит-центр, который будет выдавать в прокат оборудование, предоставлять услуги по сопровождению туристов на конкретные маршруты. Он будет выстраивать навигацию для туристов и предоставлять информационные услуги", - рассказала Туканова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, создание такого визит-центра, который появится в Ивдельском городском округе, решает большое количество вопросов, поскольку тем, кто впервые приехал туда, сложно ориентироваться на местности. Планируется дополнительная туристическая навигация на маршрутах. Также будут созданы новые объекты размещения для разных ценовых групп – от сегмента "эконом" до сегмента "люкс".

Как уточнила директор департамента, все будет профинансировано в рамках субсидий, предоставляемых в ближайшие годы, в том числе гранта из федерального бюджета. Конкретные суммы Эльмира Туканова называть не стала.

Ранее в Уральской ассоциации туризма отмечали, что организация турпоездок на перевал Дятлова является весьма сложной задачей.