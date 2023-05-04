04 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: telegram-канал Владимира Соловьева, скриншот

МИД Франции назвал атаку беспилотников на Кремль "странной" и "загадочной"

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна не стала комментировать атаку беспилотников на Кремль, заявив, что "не владеет детальной информацией". "Есть несколько гипотез. Как минимум, мы можем сказать, что этот эпизод странный", - сказала Колонна.

"Полет [беспилотника] над Кремлем – это что-то совсем необычное. Но это дает мне возможность только назвать случившееся "странным" и "загадочным", - сказала министр.

Она также отметила, что Киев заявил о своей непричастности к произошедшему.

Теги: францция, катрин колонна, беспилотники


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