Питерский депутат пожаловался в ФАС на агрегаторов такси, повышающих тарифы из-за перевозки детей

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и сопредседатель ОНФ в городе Андрей Рябоконь направил жалобу в ФАС на агрегаторов такси, которые повышают стоимость проезда, если требуется автомобиль с детским креслом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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Депутат пишет, что к нему обращаются родители малолетних детей. Если заказчик не сказал, что ему необходимо детское кресло, водители отказываются перевозить таких пассажиров, объясняя это тем, что в обычном такси детское кресло не предусмотрено, но при этом с заказчика списываются денежные средства за подачу автомобиля. А если детское кресло упоминается при заказе, то повышается цена - до 20%.

"Детское кресло – это не предмет роскоши, а необходимый элемент безопасности ребенка на дороге, предусмотренный правилами дорожного движения, который не должен облагаться дополнительными расходами со стороны потребителя. Наличие детского кресла в автомобиле, который осуществляет перевозку детей, такая же обязанность владельца, как и наличие медицинской аптечки, огнетушителя либо знака аварийной остановки!" - написал Рябоконь.

Он добавляет, что действующее законодательство, регулирующее деятельность такси, не содержит такого основания для отказа, как наличие детей. А повышать из-за них тарифы - это очевидная дискриминация.

Депутат просит ФАС возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами услуг такси, которые устанавливают отдельные тарифы за перевозку детей.

Напомним, в п. 22.9 ПДД говорится, что перевозка детей младше 12 лет в автомобилях может осуществляется только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.