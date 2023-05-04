В Челябинске ребенок получил травму на детской площадке

В Челябинске девятилетний мальчик получил травму спины на детской площадке. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По данной информации проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ребенка доставили в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

"В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в социальной сети и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки принято процессуальное решение", - сообщили в СК.