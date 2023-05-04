В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве знакомого на ЖД-вокзале

04 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве знакомого на ЖД-вокзале

Вчера недалеко от Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге было обнаружено тело мужчины 1981 г.р. с огнестрельным ранением. Подозреваемого удалось задержать - им оказался 50-летний местный житель и знакомый погибшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчины договорились встретиться в районе ЖД-вокзала, после чего прибыли на место встречи на разных автомобилях. Разговор двух недавних знакомых проходил в машине подозреваемого, однако позднее перерос в конфликт. На почве личной неприязни мужчина прострелил знакомому бедро, что привело к массивной кровопотере и смерти на месте происшествия.

Следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая, биологическая и молекулярно-генетическая. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Непосредственное участие в задержании подозреваемого принимали младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский, которые в тот вечер осуществляли охрану общественного порядка на привокзальной площади. Они задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему. Однако, несмотря на все приложенные усилия, пострадавший гражданин скончался. Подозреваемый сопротивления не оказал. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведён роковой выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции и управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники полиции опросили очевидцев. Собранные материалы были переданы представителям СКР", - добавили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Доложить о ходе расследования поручил и глава СК России Александр Бастрыкин.

Теги: ЖД-вокзал, тело, убийство, подозреваемый, Бастрыкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети