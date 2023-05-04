В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве знакомого на ЖД-вокзале

Вчера недалеко от Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге было обнаружено тело мужчины 1981 г.р. с огнестрельным ранением. Подозреваемого удалось задержать - им оказался 50-летний местный житель и знакомый погибшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчины договорились встретиться в районе ЖД-вокзала, после чего прибыли на место встречи на разных автомобилях. Разговор двух недавних знакомых проходил в машине подозреваемого, однако позднее перерос в конфликт. На почве личной неприязни мужчина прострелил знакомому бедро, что привело к массивной кровопотере и смерти на месте происшествия.

Следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая, биологическая и молекулярно-генетическая. В ближайшее время решится вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Непосредственное участие в задержании подозреваемого принимали младшие оперуполномоченные уголовного розыска линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский, которые в тот вечер осуществляли охрану общественного порядка на привокзальной площади. Они задержали подозреваемого и постарались оказать первую доврачебную помощь потерпевшему. Однако, несмотря на все приложенные усилия, пострадавший гражданин скончался. Подозреваемый сопротивления не оказал. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведён роковой выстрел. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы линейного отдела полиции и управления на транспорте МВД России по УрФО. Сотрудники полиции опросили очевидцев. Собранные материалы были переданы представителям СКР", - добавили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Доложить о ходе расследования поручил и глава СК России Александр Бастрыкин.