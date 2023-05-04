04 Мая 2023
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Происшествия СЗФО В России
Фото:В.Н. Горелых

Главу вологодского отделения "Яблока" задержали по делу о дискредитации ВС России

Задержан глава вологодского отделения "Яблока" Николай Егоров. По предварительной информации, в отношении него возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), сообщила пресс-служба "Яблока" в телеграмм-канале.

В квартире Егорова провели обыск.

В "Яблоке" предполагают, что против Егорова возбудили уголовное дело, так как до этого он дважды привлекался за посты во "ВКонтакте".

Ранее уголовные дела по статье о дискредитации ВС РФ были возбуждены в отношении председателя Якутского отделения партии Анатолия Ноговицына и председателя Камчатского отделения Владимира Ефимова. В марте суды оштрафовали их на 200 тыс. рублей каждого.

В прошлом году депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о ВС РФ, была объявлена в розыск.

Теги: яблоко, егоров, дискредитация вс рф


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