04 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В России растет спрос на вакцину от клещевого энцефалита

В России растет спрос на вакцину от клещевого энцефалита. С начала года клещи укусили уже более 21 тыс. россиян (это только те, кто обратился в медорганизации), у укушенных выявлены случаи заражения энцефалитом, пишут "Ведомости".

На сегодняшний день в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от клещевого энцефалита – от НПО "Микроген" (входит в холдинг "Нацимбио") и от Центра им. Чумакова.

Участники рынка говорят, что закупка вакцин от энцефалита не проводится централизованно Минздравом России, а осуществляется регионами самостоятельно.

В Роспотребнадзоре хотели бы привить в 2023 году от клещевого энцефалита 3,48 млн человек, в прошлом году прививки сделали 3,5 млн.

В "Нацимбио" сообщили, что за четыре первых месяца 2023 года выпуск вакцины вырос на 28%, при этом дефицита препарата в стране сейчас нет.

Теги: прививка, вакцина, клещевой энцефалит


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