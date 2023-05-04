04 Мая 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирской области поздравят творческие «фронтовые бригады»

Жителей Новосибирской области ждёт масштабная программа культурных событий ко Дню Победы. С 4 по 9 мая в музеях, театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и культурно-досуговых учреждениях Новосибирской области, а также на уличных площадках пройдут праздничные события, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В 2023 году мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, проходят под девизом «Мы помним! Мы вместе».

Жителей Новосибирской области ждут тематические выставки, спектакли, концертные программы, кинопоказы документальных и художественных фильмов, «громкие чтения» и музыкальные гостиные. Как рассказал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны по традиции адресно поздравят творческие «фронтовые бригады».

Накануне праздника, 8 мая, участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих ждёт героико-исторический спектакль «Домой с Победой!» Русского национального балета «Кострома». Показ состоится в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус».

Кроме того, все желающие в этом году смогут присоединиться к новой региональной акции. 8 мая в 21.30 на площадках перед учреждениями культуры одновременно начнётся церемония «Огни памяти»: её участники зажгут свечи, выложат их в форме колышущегося пламени, а также станут зрителями тематических творческих программ.

афиша(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ознакомиться с полной программой культурных событий в честь Дня Победы можно на сайте регионального министерства культуры.

Теги: фронтовые бригады, ветераны великой отечественной, день победы,


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