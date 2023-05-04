В России могут создать единый реестр организаторов курсов и тренингов

В России предложено создать единый реестр организаторов курсов и тренингов. Соответствующий законопроект внес в Госдуму заместитель ее председателя Борис Чернышов.

Он отмечает рост случаев злоупотребления доверием граждан организаторами просветительской деятельностью. Они зачастую распространяют опасные сведения. И предлагает создать единый реестр организаторов просветительской деятельности, который обеспечит прозрачность сферы, позволит контролировать эту область, в том числе с точки зрения соблюдения законодательства о налогах и сборах. Сведения, хранящиеся в реестре, будут доступны в интернете в объеме, установленном Правительством РФ.

Недавно Чернышов предложил поправки, направленные на защиту участников курсов и тренингов. В частности, организаторы курсов должны будут составлять их программу и предоставлять ее для ознакомления участникам, а также направлять в госорганы с уведомлением о проведении просветительской деятельности. Сейчас таких обязанностей у них просто нет, в связи с чем людей часто обманывают, используя для извлечения прибыли.

Напомним, на прошлой неделе блогер Елена Блиновская было отправлена судом под домашний арест. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - почти на миллиард рублей.