04 Мая 2023
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Образование Свердловская область
Фото: АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна школа в рамках государственно-частного партнерства

Основной застройщик Академического района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") завершил проектирование школы в квартале №16 ("Кварталы Конструктивизма"). Проект проходит государственную экспертизу, сообщает пресс-служба застройщика.

Школа на 1200 человек появится в "Кварталах Конструктивизма" в границах улиц: ул. Ак. Вавилова, ул. Ак. Ландау, ул. Ак. Лихачева, ул. Рябинина. Объемно-пространственное решение школы выдержано в общей стилистике архитектуры квартала – "современном конструктивизме".

Проект школы в квартале №16 в Екатеринбурге(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Проект школы в квартале №16 в Екатеринбурге(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Пятиэтажная школа предусматривает все современные тенденции, это в том числе и разделение потоков, начальная и старшая школа будут расположены в разных зданиях на 475 и 725 мест соответственно, наличие лифтов, большой стадион и полоса препятствий. Основные подходы будут организованы со стороны улиц Ландау и Рябинина", – рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Как и в других школах района здесь будет большой современный актовый зал, библиотека с коворкингом, большой и малый спортивные залы, в последнем запланировано размещение скалодрома.

Проект школы в квартале №16 в Екатеринбурге(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Проект школы в квартале №16 в Екатеринбурге(2023)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Один из возможных вариантов строительства общеобразовательной организации – это механизм концессии. В конце 2022 года между АО СЗ "РСГ-Академическое" и компанией "Атомстройкомплекс-ГЧП" было заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере создания зданий общеобразовательных организаций в Академическом районе Екатеринбурга. По этому соглашению компания "Атомстройкомплекс" намеревается выступить инициатором заключения концессионных соглашений со Свердловской областью и Екатеринбургом, предметом которых будет финансирование создание и осуществление деятельности объектов.

Применение механизмов, основанных на принципах государственно-частного партнерства, позволило реализовать строительство уже шести школ в планировочном районе Академический. Все проекты были разработаны при поддержке девелопера АО СЗ "РСГ-Академическое".

Теги: Академический, квартал №16, Кварталы конструктивизма, школа, РСГ-Академическое


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