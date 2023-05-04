В Тюменской области полуприцеп большегруза "поджег" сухую траву

В Тюменской области из-за сгоревшего большегруза введено ограничение движения на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Изначально на время возгорания движение было закрыто в обоих направлениях. Сейчас движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют его вручную. Полностью движение будет открыто после эвакуации сгоревшего большегруза.

Как сообщает Уралуправтодор, у грузового автомобиля Volvo, который двигался в сторону Тюмени, загорелся полуприцеп, огонь перекинулся на сухую траву.

На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД Тюменской области.