Детям всех погибших участников СВО дадут преимущество при приеме в школы и садики

Дети погибших участников СВО, включая добровольцев, получат право на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря. Такой законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО, его поддержали все фракции.

По действующему законодательству дети погибших военнослужащих уже имеют такие льготы, но не предусмотрено аналогичное право детей погибших добровольцев. Законопроект призван исправить эту коллизию.

"Каждый участник СВО - уже военнослужащий. Мы от лица государства просто обязаны предоставить все условия в знак признательности за их отвагу и мужество. Они ежедневно защищают нашу страну, ее интересы и свободу, а мы будем защищать их семьи!" - написал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных (удочеренных) детей, а также детей, находящихся под опекой или попечительством, включая приемную и патронатную семью.

24 глава рабочей группы, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак представил президенту РФ Владимиру Путину очередной доклад, составленный по итогам рассмотрения свыше 25 тысяч обращений, поступивших от военнослужащих и членов их семей. В том числе было предложено ввести военную ипотеку для участников СВО и установить для них и их семей единый федеральный стандарт мер поддержки.