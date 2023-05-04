VEON получил лицензию для продажи "Вымпелкома"

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 15 апреля выдало лицензию на проведение транзакций, необходимых для продажи российской телекоммуникационной компании "Вымпелком".

В операционных результатах холдинга VEON за первый квартал 2023 г. сообщается также, пишет "Ъ", что у холдинга есть все необходимые разрешения, требуемые властями Великобритании и Бермудских островов, чтобы приступить к продаже "Вымпелкома". Ранее условия сделки были согласованы со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям России. Весь "Вымпелком" в ходе продажи оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб.

Напомним, в ноябре 2022 г. стало известно, что топ-менеджеры "Вымпелкома" (мобильный оператор "Билайн") выкупают компанию у телекоммуникационного холдинга VEON. Одним из покупателей становится гендиректор российской компании Александр Торбахов. В "Вымпелкоме" до этого поясняли, что решение VEON в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции.