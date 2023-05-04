Экс-начальник отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни получил срок в колонии за взятку

Бывшего начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни приговорили к 6 годам в колонии строгого режима за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2022 года получил через посредника 19,3 тыс. долларов США (по курсу Банка России свыше 1,2 млн рублей) из оговоренной суммы взятки в размере 2 млн 450 тыс. рублей от представителя ряда коммерческих организаций, занимающихся оказанием транспортно-логистических услуг. Эти деньги были переданы за беспрепятственное пересечение транспортных средств через таможенный пропускной пункт МАПП "Бугристое" и ускоренное проведение таможенного осмотра.

Обвиняемый был задержан после получения денег. По решению суда ему запрещено занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года.