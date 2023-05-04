04 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Коммунисты предложили назвать новую улицу в Екатеринбурге "Сталинградской"

В свердловском отделении КПРФ выступили с предложением назвать одну из новых улиц Екатеринбурга "Сталинградской". Об этом в своих соцсетях написал зампредседателя свердловского заксобрания, член партии КПРФ Александр Ивачев.

Инициатором идеи выступила председатель правления областного отделения общественной организации "Дети войны", депутат заксобрания от партии Римма Скоморохова. Обращение поступило главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Скоморохова отмечает, что 2 февраля 2023 году исполнилось 80 лет победы Красной Армии в Сталинградской битве, и появление улицы "Сталинградская" в уральской столице в год ее 300-летия, стало бы значимым событием для города.

"Человечество признало заслуженную славу Сталинградской битвы в мировой истории военных побед. Мы обязаны делать все, чтобы непререкаемой и священной эта память была для молодых граждан России. Мы не можем позволить, чтобы эту память заглушила, уничтожила сегодняшняя антисоветская и русофобская пропаганда, которая неуклонно разворачивается на Западе, - говорится в письме к Орлову.

Скоморохова также отметила, что в других российских городах уже имеются улицы и площади, носящие имя Сталинграда, однако Екатеринбург до сих пор остается не у дел.

Теги: улица Сталинградская, КПРФ, Екатеринбург


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