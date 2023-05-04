Пушилин распорядился начать рекламу "платформ для дистанционного обучения"

В ДНР создана рабочая группа по организации работы и развитию официальных страниц в социальных сетях. Соответствующее распоряжение издал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин.

Группа должна заняться взаимодействием органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам создания, ведения и развития официальных страниц в соцсетях, обучением лиц, ответственных за ведение этих аккаунтов, а также обеспечить проведение рекламной кампании по продвижению "отечественных соцсетей" и "платформ для дистанционного обучения". При группе создан единый штаб для оперативного решения текущих вопросов.

Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель руководителя администрации главы ДНР Александр Костомаров.

Учебные заведения в Донецке и многих других городах уже два года находятся на дистанционном режиме. Это негативно сказывается на качестве обучения, сказала недавно сенатор от ДНР Наталья Никонорова, которая предложила студентов из вузов Донбасса временно перевести на обучение в другие российские вузы.

Многие эксперты считают, что об "отечественности" соцсети "ВКонтакте" можно говорить лишь очень условно. Так, специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов недавно заявил, что ВК - одна из самых грязных соцсетей, которая наводнена деструктивным контентом и вообще не занимается его удалением. А платформа "Сферум", которая "привязана" к ВК, является такой же соцсетью с ужасающим пользовательским соглашением.