СМИ: Российская часть "Яндекса" может перейти под контроль Мордашова, Алекперова и Потанина

Компания "Яндекс" находится в процессе подготовки к разделу бизнесов на российскую и иностранную части. Иностранная останется с сооснователем и совладельцем проекта Аркадием Воложем, а на российский блок ищут покупателей, и их список уже готов, пишет The Bell* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ). Якобы, перешедший в "Яндекс" Алексей Кудрин сейчас готовит эту сделку.

Издание не исключает, что компания достанется не одному конкретному покупателю, а консорциуму заинтересованных бизнесменов. Среди потенциальных приобретателей называют Вагита Алекперова, Алексея Мордашова и Владимира Потанина. Эти имена уже звучали и раньше, например, в мартовской публикации РБК. Тогда назывался более широкий круг возможных покупателей – почти все крупные российские бизнесмены – от Леонида Михельсона до Виктора Рашникова.