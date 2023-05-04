04 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Атака четырех беспилотников стала причиной пожара на Ильском НПЗ на Кубани

Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его словам, невзорвавшийся дрон "сейчас еще подорвут".

Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива.

Ранее стало известно, что беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. 3 мая резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края в результате падения беспилотника.

Теги: ильский нпз, беспилотники


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