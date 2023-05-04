Глава сгоревшей Сосьвы подал в отставку

Глава сгоревшего поселка Сосьва (Свердловская область) заявил о намерении уйти с должности. Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола" (который связывают с администрацией губернатора), Геннадий Макаров написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Вопрос об отставке будет рассмотрен на ближайшем заседании думы.

На момент публикации председатель думы Сосьвинского городского округа не смог ответить на звонок Накануне.RU. На сайте думы последняя новость сообщает о внеочередном заседании, которое состоится 5 мая (пятница). Повестка заседания не опубликована.

Напомним, поселок сильно пострадал от пожара, который, по предварительным данным, начался на лесопилке, затем охватил десятки жилых домов, школу, практически уничтожил объект ФСИН ЛИУ-23. По уголовному делу о возгорании были задержаны два человека. Им предъявили обвинение и отправили под арест. Принято решение восстанавливать поселок. Тем временем в Сосьве произошло новое ЧП.