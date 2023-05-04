В МИД РФ предупредили Украину о печальных последствиях контрнаступления

Контрнаступление Киева приведет к печальным последствиям, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат предостерег Запад от передачи Украине большого количества современных вооружений, отметив, что это приведет лишь к усилению эскалации и продолжению кровопролития.

"Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют", — сказал Галузин в интервью "Известиям".

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя Накануне.RU ситуацию на фронте, выразил мнение, что "наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось".

Оценивая, когда ситуация перейдет в активную фазу, Пригожин сообщил, что речь идет о "ближайшем времени".