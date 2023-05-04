В Красноярске мать "заказала" двух своих детей

Матери из Красноярска вменили организацию убийства дочери. "Работу" она оценила в 80 тыс. руб.

По данным краевого управления МВД, оперативникам стало известно, что 67-летняя жительница Красноярска, желая остаться единственной владелицей недвижимости, заказала убийство 49-летней дочери и 45-летнего сына. Для этого злоумышленница обратилась к своему знакомому, чтобы тот помог ей найти исполнителя.

В назначенный день якобы исполнитель преступления сообщил, что выполнил часть работы и готов предъявить доказательства убийства дочери, уточнили в управлении. В условленном месте при передаче 80 тысяч руб. предполагаемая заказчица была задержана. Возбуждено уголовное дело.