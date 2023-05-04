Детский омбудсмен Мороков настоял на возвращении изнасилованного ребенка обратно в спецшколу №124

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков настоял на том, чтобы 12-летнего мальчика после пережитого насилия вернули обратно в спецшколу №124 Екатеринбурга.

Напомним, что воспитанника спецшколы Екатеринбурга, который, по словам других воспитанников, подвергался сексуальному насилию, представители школы намерены перевести в другое спецучреждение. Для этого последние обратились в суд, после чего встречный иск о досрочном освобождении ребенка из подобных учреждений подала его адвокат Олеся Бортникова.

Как пояснил Накануне.RU еще один адвокат потерпевшего Георгий Краснов, подобное специальной учреждение в Свердловской области всего одно, а потому мальчика просто переведут в другой регион. В свою очередь Бортникова отмечает, что отъезд главного потерпевшего напрямую помешает расследованию дела. Адвокаты надеялись, что детский омбудсмен встанет на их сторону, однако были шокированы его заявлением в суде.

"Игорь Мороков вместо того, чтобы поддержать ребенка, сказать, что против перевода, выступил за то, чтобы оставить потерпевшего в школе и "создать ему" там "необходимые условия". Мы таким выводом были глубоко шокированы. "Создать условия". Его год там насиловали, и вы хотите обратно его посадить? Его там все знают, все знают о произошедшем, он там изгой. Какие "условия" вы хотите там создавать?" - возмущен Краснов.

Любопытно, что ранее детский омбудсмен вступился не за детей, а за директора этой школы, которая, возможно, знала о происходящем, но никак не препятствовала. Мороков отозвался о директоре весьма положительно, рассказав, что знает ее уже много лет. Он также допустил, что дети могли приукрасить или вовсе выдумать обвинения.

Адвокат отметил, что суд отказал им в иске, поскольку на данный момент может прийти к одному из двух решений: удовлетворить иск представителей спецшколы в просьбе о переводе ребенка или отказать им. Как только решение будет вынесено, адвокаты пострадавшего подадут отдельный иск, где будут снова просить о досрочном освобождении несовершеннолетнего из спецучреждения.

Сейчас ребенок находится дома. Следующее заседание запланировано на 17 мая.

Напомним, один из воспитанников школы сбежал из учреждения и пожаловался матери на педагога, который якобы устраивал показательные суды и заставлял учеников в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. Жертвой подобного "наказания", предположительно, стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. По словам сбежавшего воспитанника, директриса якобы была в курсе действий педагогов и на жалобу о принудительном оральном сексе заявила 12-летнему ребенку, что он просто "должен был откусить половой орган". При этом, вопрос был поднят директором в присутствии почти всех воспитанников, которые после стали сторониться ребенка. Директора от должности отстранили, после чего она стала фигурантом дела по статье "Халатность".

Количество пострадавших в стенах учреждения растет: в деле будет фигурировать как минимум пять детей - тот, над кем издевались и те, кого заставляли издеваться под угрозой избиения. Специально для пострадавших от действий работников спецшколы №124 Екатеринбурга организована "горячая линия": 8-992-02-333-17 .