04 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: Для большинства россиян День Победы - самый важный праздник

День Победы - самый важный праздник для большинства россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

На вопрос, какие праздники для вас самые важные, 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху.

Для 22% опрошенных самый значимый праздник - Международный женский день, для 20% - Рождество, для 17% - День защитника Отечества.

При этом День Победы остается главным праздником россиян с 2018 года. До этого (например, в 2014 году) россияне таковым называли Новый год, пишет РИА Новости.

Напомним, в этом году власти ряда российских регионов решили не проводить массовые мероприятия на День Победы из соображений безопасности.

Теги: день победы, россияне, праздники


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