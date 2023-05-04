ВЦИОМ: Для большинства россиян День Победы - самый важный праздник

День Победы - самый важный праздник для большинства россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

На вопрос, какие праздники для вас самые важные, 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху.

Для 22% опрошенных самый значимый праздник - Международный женский день, для 20% - Рождество, для 17% - День защитника Отечества.

При этом День Победы остается главным праздником россиян с 2018 года. До этого (например, в 2014 году) россияне таковым называли Новый год, пишет РИА Новости.

Напомним, в этом году власти ряда российских регионов решили не проводить массовые мероприятия на День Победы из соображений безопасности.