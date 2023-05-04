В Екатеринбурге судят мошенников, похитивших грузы на 36 млн рублей

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Имущество организаций похищалось под предлогом перевозки груза.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое мужчин: житель уральской столицы и двое уроженцев Башкортостана. Как показало расследование, схема преступления была следующей: промониторив в интернете заявки на перевозку изделий из цветных металлов и кабеля из Свердловской области или Пермского края, обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками. Они обещали оказать услуги по перевозке груза, но на самом деле их план был другим.

Во время перевозки нанятыми водителями, ничего не знавшими о преступлении, один из подельников отслеживал местонахождение машины и убеждал шоферов передать ему груз в новом месте, а не в том, что указано в товарно-транспортной накладной. В итоге изделия перегружали в другой автомобиль и затем доставляли в место последующего сбыта.

В результате преступных действий юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 36 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, свою вину фигуранты признали частично. Сейчас дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд столицы Урала.