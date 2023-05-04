В Екатеринбурге судят мошенников, похитивших грузы на 36 млн рублей

04 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят мошенников, похитивших грузы на 36 млн рублей

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Имущество организаций похищалось под предлогом перевозки груза.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое мужчин: житель уральской столицы и двое уроженцев Башкортостана. Как показало расследование, схема преступления была следующей: промониторив в интернете заявки на перевозку изделий из цветных металлов и кабеля из Свердловской области или Пермского края, обвиняемые связывались с потенциальными заказчиками. Они обещали оказать услуги по перевозке груза, но на самом деле их план был другим.

Во время перевозки нанятыми водителями, ничего не знавшими о преступлении, один из подельников отслеживал местонахождение машины и убеждал шоферов передать ему груз в новом месте, а не в том, что указано в товарно-транспортной накладной. В итоге изделия перегружали в другой автомобиль и затем доставляли в место последующего сбыта.

В результате преступных действий юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 36 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, свою вину фигуранты признали частично. Сейчас дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд столицы Урала.

Теги: мошенники, грузы, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети