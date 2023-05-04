В Сургуте демонтировали вокзал. Здание являлось типичным образцом архитектуры советского периода

В Сургуте завершен снос конструкций железнодорожного вокзала. Один из очевидцев Виталий Ковалев заснял демонтаж четырех основных колонн здания на видео, которое впоследствии разлетелось по социальным сетям, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы по демонтажу старого здания железнодорожного вокзала начались во второй половине марта. Здание было построено в 1988 году и являлись типичным образцом архитектуры советского периода.

"Ушла легенда", "Бываешь в других городах, вывеска - этому вокзалу - 100 лет. В Питере и в Москве не сносят. С Сургутским что не так. Вот в чем вопрос?", "Такие конструкции разрушили!" - пишут интернет-пользователи.

В 2017 г. инициативная группа граждан выступала за признание здания вокзала памятником архитектуры и проведение реконструкции в соответствии с изначальным замыслом Авксентюка и обязательным сохранением всех мозаик. После начала работ по демонтажу сургутяне переживали, что спецтехника повредит мозаичное панно — наследие советского модернизма. Однако власти города заверили, что панно сохранили, оно будет установлено на фасаде нового вокзала.

Новый железнодорожный вокзал Сургута планируют построить к 2025 году. По проекту реконструкции новое помещение будет вдвое больше прежнего, обновят все инженерные коммуникации, выполнят благоустройство территории, построят крытый переход к путям. Появятся комфортабельные залы ожидания, ресторан, комнаты отдыха. Реконструкция железнодорожного вокзала ведется в рамках соглашения между Фондом развития Югры и РЖД.

Стоимость оценивалась почти в 2,5 млрд руб.

В настоящее время пассажиры ожидают поездов во временном павильоне, который находится неподалеку.