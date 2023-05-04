В Сургуте демонтировали вокзал. Здание являлось типичным образцом архитектуры советского периода

04 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Юрий Семенков | livejournal.com

В Сургуте демонтировали вокзал. Здание являлось типичным образцом архитектуры советского периода

В Сургуте завершен снос конструкций железнодорожного вокзала. Один из очевидцев Виталий Ковалев заснял демонтаж четырех основных колонн здания на видео, которое впоследствии разлетелось по социальным сетям, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы по демонтажу старого здания железнодорожного вокзала начались во второй половине марта. Здание было построено в 1988 году и являлись типичным образцом архитектуры советского периода.

"Ушла легенда", "Бываешь в других городах, вывеска - этому вокзалу - 100 лет. В Питере и в Москве не сносят. С Сургутским что не так. Вот в чем вопрос?", "Такие конструкции разрушили!" - пишут интернет-пользователи.

В 2017 г. инициативная группа граждан выступала за признание здания вокзала памятником архитектуры и проведение реконструкции в соответствии с изначальным замыслом Авксентюка и обязательным сохранением всех мозаик. После начала работ по демонтажу сургутяне переживали, что спецтехника повредит мозаичное панно — наследие советского модернизма. Однако власти города заверили, что панно сохранили, оно будет установлено на фасаде нового вокзала.

Железнодорожный вокзал в Сургуте(2023)|Фото: Юрий Семенков | livejournal.com

Новый железнодорожный вокзал Сургута планируют построить к 2025 году. По проекту реконструкции новое помещение будет вдвое больше прежнего, обновят все инженерные коммуникации, выполнят благоустройство территории, построят крытый переход к путям. Появятся комфортабельные залы ожидания, ресторан, комнаты отдыха. Реконструкция железнодорожного вокзала ведется в рамках соглашения между Фондом развития Югры и РЖД.

Стоимость оценивалась почти в 2,5 млрд руб.

В настоящее время пассажиры ожидают поездов во временном павильоне, который находится неподалеку.

Теги: вокзал, архитектура, мозаика, панно


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2023 12:10 Мск В Сургуте начался снос здания ЖД-вокзала
Ранее 19.04.2021 14:15 Мск При строительстве вокзала в Нягани найдены нарушения уголовного характера
Ранее 18.12.2020 16:00 Мск В Югре в ближайшие годы обновят ЖД-вокзалы Нягани, Пыть-Яха и Сургута

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети