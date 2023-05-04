В Совфеде сообщили, что "обнажает сущность США как современного колонизатора"

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституциональному законодательству Андрей Клишас в своем telegram-канале поразмышлял о международных отношениях по-американски.

По его словам, очередной наглядный и не вызывающий никакого удивления пример того, насколько "надежной" стороной в международных отношениях являются США, демонстрирует решение Международного Суда ООН, вынесенное в конце марта этого года по делу Ирана против США по вопросу ограничения США прав иранских властей и компаний на распоряжение своей собственностью за границей.

Международный Суд ООН в своем решении согласился с доводами Ирана о нарушении США своих обязательств по ряду положений договора и обязал Америку возместить ущерб иранской стороне от введенных ограничительных мер. Тем не менее, Международный Суд ООН не смог признать незаконность заморозки активов Центрального банка Ирана по формальной причине – тот не может считаться "компанией" по смыслу договора. Сами же США в свойственной им манере восприняли отказ в признании незаконной заморозки активов Центрального банка Ирана в качестве победы, которая якобы позволит им сохранить один из источников выплат для лиц, пострадавших от террористических актов.

"Посмотрим, как США исполнят решение Международного Суда ООН. И исполнят ли вообще", - написал Клишас.

Этот пример, говорит политик, вновь обнажает сущность США как современного колонизатора, не стесняющегося использовать международно-правовые инструменты и придуманные ими самим лазейки в собственных целях, способствуя экономической и политической зависимости стран, попавшихся на их крючок. По мнению сенатора, нет никаких сомнений в том, что США будут вынуждены рано или поздно вернуть все неправомерно замороженные активы России.