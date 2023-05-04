04 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: 72.rosguard.gov.ru

В Орловской области дома у умершего пенсионера нашли 140 мин

В Орловской области в деревне Березовка в частном доме скончался 70-летний пенсионер. После его смерти в подвале дома нашли 14 ящиков с минометными минами 50-го калибра времен Великой Отечественной войны – всего 140 припасов, передает Shot.  

На место были вызваны взрывотехники, они уничтожают боеприпасы недалеко от населенного пункта, поскольку перевозить такие старые снаряды на большое расстояние было уже опасно.

Откуда у пенсионера появился такой арсенал сейчас выясняют правоохранительные органы.

Теги: мина, боеприпас, пенсионер


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