В Орловской области дома у умершего пенсионера нашли 140 мин

В Орловской области в деревне Березовка в частном доме скончался 70-летний пенсионер. После его смерти в подвале дома нашли 14 ящиков с минометными минами 50-го калибра времен Великой Отечественной войны – всего 140 припасов, передает Shot.

На место были вызваны взрывотехники, они уничтожают боеприпасы недалеко от населенного пункта, поскольку перевозить такие старые снаряды на большое расстояние было уже опасно.

Откуда у пенсионера появился такой арсенал сейчас выясняют правоохранительные органы.