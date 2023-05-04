04 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В деле о насилии в екатеринбургской спецшколе №124 уже пять пострадавших

В уголовное дело о насилии над воспитанником спецшколы №124 Екатеринбурга добавили еще одного пострадавшего. Всего их будет не менее пяти. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат пострадавшего Георгий Краснов

В ближайшее время уголовное дело будет переквалифицировано по п."б" ч.5 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". По словам адвоката, среди потерпевших не только те, кто подвергался насилию, но и те, кого обвиняемые заставляли издаться над мальчиком. Если вина подростков будет доказана, то срок их наказания может составить 10 лет.

"Эти 15/16-летние лбы не только совершали насилие над мальчиком, но и заставляли это делать и других детей под угрозой избиения. Все дети, которые были вовлечены в эту историю, будут признаны потерпевшими и их будет гораздо больше. Если бы обвиняемые были совершеннолетними, изменение статьи означало бы для них срок вплоть до пожизненного, однако сейчас им грозит максимум 10 лет", - пояснил Краснов.

Напомним, что директор екатеринбургской спецшколы №124 Наталия Поддубная стала фигурантом дела по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что в спецшколе №124 детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. После этого директора заведения отстранили от должности. В дальнейшем уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков съездил с проверкой в спецшколу и не нашел там серьезных нарушений.

Недавно суд оставил под стражей 16-летнего подростка, обвиняемого по делу о сексуальном насилии в спецшколе.

Теги: насилие, спецшкола, пострадавший


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