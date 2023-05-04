"Дом в крапинку". Тюменцы жалуются на нашествие клопов

Жители тюменских многоэтажек в соцсетях жалуются на нашествие клопов, передает корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях люди публикуют фото и видеозаписи роя насекомых, облепивших окна. Одна из таких видеозаписей опубликована в группе "Типичная Тюмень". Дом, который облюбовали клопы, находится на ул. Федюнинского.

"Вот так вот мы и живем. Дом в крапинку", - сообщает автор видеоролика.

По словам подписчиков группы, аналогичная ситуация сложилась в домах по ул. Фармана Салманова, Мельникайте, 142а, Пермякова, Федорова, 30 Лет Победы.

В комментариях люди отмечают, что, скорее всего, насекомые - уличные клопы и не несут никакой опасности для человека.

"Все верхние этажи в этих букашках. Первые этажи ваще не видели их. От жары прячутся. Когда солнца нет, они сваливают", "Это уличные насекомые, человеку никакой вред не несут. У них весенний лет после зимы, закончат размножение, помрут и все. Неделя-две", "Вчера и позавчера висели такие на окнах , Ленинский район. Сегодня нет, полетели, видимо, дальше", - пишут подписчики.