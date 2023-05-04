04 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Конструктор бронемашины "Тигр" получил срок за фиктивное трудоустройство

Бывший глава ФГУ 21-го НИИ Минобороны, который занимался разработкой бронетехники для нужд российской армии, в том числе бронеавтомобиля "Тигр", полковник Андрей Колтуков получил четыре года колонии за фиктивное трудоустройство пятерых человек.

В приговоре 235-го Гарнизонного военного суда, рассмотревшего дело ученого, говорится также, что с осужденного взыскана сумма ущерба – 6,7 млн руб., которые тот обязан выплатить потерпевшей стороне, уточняет ТАСС. Речь идет о Третьем Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ.

По данным приговора суда, в 2011-18 гг. конструктор фиктивно устроил на должности лаборантов пятерых человек, которые лишь периодически участвовали в заседаниях диссертационного совета. При этом им была выплачена зарплата в 6,8 млн руб. Сам Колутков вину не признал, но частично погасил ущерб, выплатив 120 тыс. руб. Согласно приговору, вина ученого подтверждается показаниями свидетелей, табелями учета рабочего времени НИИЦ автомобильной техники, зарплатными ведомостями и иными документами.

Теги: Минобороны РФ, НИИ, приговор, Андрей Колтуков


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