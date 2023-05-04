04 Мая 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Беспилотник взорвался на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Беспилотник врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался БПЛА, после чего он взорвался", - написал Голубев в Telegram-канале.

Жертв и пострадавших нет, огонь потушили сотрудники предприятия. Причиненный ущерб оценивается как незначительный, уточнил глава региона.

Напомним, 3 мая резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края загорелся в результате падения беспилотника. Площадь пожара по предварительным данным, составила около 1,25 тыс. кв. м. С огнем боролись 188 человек, пожару был присвоен высший ранг сложности. Были привлечены пять пожарных поездов.

Теги: беспилотник, нпз, ростовская область


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