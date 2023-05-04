04 Мая 2023
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Наука и техника Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале создали FPV-дрон "Упырь" для нанесения ударов в глубине фронта

Специалисты со Среднего Урала разработали FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь". Испытания первой партии в зоне СВО показали, что дрон способен наносить удары по противнику в глубине фронта и уничтожать бронетехнику на закрытых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

По его словам, дрон частично напечатан на 3D-принтере. Создатели преследовали сразу несколько целей: возможность действовать на территории противника дистанционно, перекрытие условного квадрата от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, а также вычисление местонахождения и поражение танков противника, которые атакуют с закрытых огневых позиций. Дрон способен нести гранаты как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также самодельные осколочно-фугасные заряды из эпоксидного клея и дроби.

"Сейчас вносим изменения в базовые станции, которые ретранслируют сигнал для дрона. Их мы также производим самостоятельно. Следующая партия уже будет с учетом обратной связи от военных", - сообщил производитель.

Он также добавил, что команд, разрабатывающих аналогичную технику, в России мало. На данный момент идет разговор о полном импортозамещении видеопередатчиков для дронов, чей дефицит на китайском рынке создает проблемы для массового производства. Некоторые элементы корпуса и антенны отпечатываются на 3D-принтере, в то время как основные элементы отливаются технологией термопласта под давлением.

Производители надеются на финансовую поддержку от государства, региональных и муниципальных властей. Реализовать проект удалось с помощью поддержки подписчиков Telegram-каналов, однако, чтобы запустить масштабное производство, нужные цеха и люди.

"Если бы Екатеринбург выделил помещение с хорошей вентиляцией, то это уже было бы большим достижением и подспорьем. Также нужны деньги на закупку сложных комплектующих. Если бы хотя бы часть покрывали безвозвратные гранты, то нам уже было бы легче дышать и наращивать производство", - добавил производитель.

Теги: FPV-дрон Упырь, СВО


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