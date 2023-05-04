В селе под Тюменью от природного пожара сгорело четыре частных дома

В селе Салаирка произошел пожар на ул. Новая. Сгорело четыре частных дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило сегодня ночью, в 2.46. В 4.16 пожар был локализован на площади 500 "квадратов". Спасатели эвакуировали семь человек из опасной зоны. В настоящее время пожар ликвидирован, ведутся работы по разборке и проливке конструкций. В тушении было задействовано 126 человек и 46 единиц техники, из них от МЧС: 65 человек и 21 единица техники.

Примечательно, что еще накануне вечером пожарные сообщали, что от возгорания травы близ села Салаирка угрозы населенному пункту нет.

На место пожара выехал губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

"Сегодня ночью выехал на место пожара в село Салаирка Тюменского района. Огонь шел на село, но пожарным удалось его остановить. На тушении работала большая сила - 126 человек и 46 единиц техники. К сожалению, четыре частных жилых дома пострадали. Все живы, специалисты регионального МЧС эвакуировали семь человек. Землякам поддержку окажем, никого один на один с бедой не бросим", - заявил губернатор в своем telegram-канале.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что по факту пожара проводится проверка. Прокурор Владислав Московских взял проведение проверки на личный контроль. Вместе с прокурором Тюменского района Денисом Коротаевым он выехал на место происшествия для оценки сложившейся ситуации.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего пожара, дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности в населенном пункте, исполнения органом местного самоуправления требований закона, а также проконтролировано размещение пострадавших граждан, оказание им мер социальной поддержки и помощи в восстановлении документов, получении компенсаций в связи с утратой домов.

Для помощи местным жителям в селе Салаирка организована приемная в здании Дома культуры по адресу ул. Новая, 24.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.