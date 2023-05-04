"Урал" уступил ЦСКА в Кубке России, но продолжит борьбу за трофей

Екатеринбургский ФК "Урал" продолжит борьбу за Кубок России. Накануне команда Виктора Гончаренко в ответном финальном матче Пути РПЛ уступила московскому ЦСКА и теперь сыграет в финале Пути регионов.

Встреча, прошедшая в среду вечером на стадионе "Екатеринбург-Арена", завершилась победой "армейцев" со счетом 1:2. В начале первого тайма команда Владимира Федотова забила гол, но его не засчитали из-за офсайда. А перед самым перерывом у ЦСКА отличился Хесус Медина.

В начале второго тайма "Урал" получил право на пенальти, который уверенно реализовал Рай Влут, переигравший Игоря Акинфеева. Однако через считанные минуты гости снова вышли вперед – мяч на счету вышедшего на замену Федора Чалова. Больше до конца матча счет не изменился.

Таким образом, ЦСКА выиграл финал Пути РПЛ и вышел в Суперфинал Кубка России, который состоится в июне. "Урал" теперь сыграет в финале Пути регионов против "Краснодара", который пройдет в середине мая. Победитель встретится с "армейцами" в решающем матче за трофей.