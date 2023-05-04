04 Мая 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Администрация США оценила последствия затяжного дефолта для экономики

Превышение лимита госдолга США может привести к серьезным экономическим последствиям для страны, следует из анализа, проведенного бюджетным управлением конгресса и министерством финансов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Белого дома.

В сообщении говорится, что затяжной дефолт, вероятно, приведет к серьезному ущербу для экономики, при этом темпы роста числа рабочих мест изменятся от нынешних значительных приростов к потерям, исчисляющимся миллионами, пишет РБК. Если такой дефолт случится, количество рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, а ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%. Безработица увеличится на 5%, говорится в анализе.

В случае короткого дефолта или балансирования на грани его наступления также ожидаются негативные последствия, но менее серьезные. Число рабочих мест сократится на 200-500 тыс., ВВП уменьшится на 0,3-0,6%, безработица вырастет на 0,1-0,3%. По мнению авторов анализа, возможный дефолт может свести на нет все успехи периода президентства Джо Байдена, когда были достигнуты минимальные показатели безработицы и создано свыше 12 млн рабочих мест.

Теги: США, Белый дом, экономика


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